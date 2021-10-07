ВОЗ одобрила использование первой в мире вакцины против малярии в Африке

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения одобрила применение первой в мире вакцины против малярии, сообщает The Guardian.

Вакцина от малярии RTS,S, известная как Mosquirix, была разработана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) и была введена более чем 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави за время пилотной программы, которая стартовала в 2019 году. Ее эффективность была доказана. Она предотвращает 39% случаев малярии и 29% тяжелых случаев малярии среди маленьких детей.

Однако исследование, проведенное Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), показало, что когда маленьким детям вводили противомалярийную вакцину, количество госпитализаций и летальных исходов сократилось на 70%.

"Использование этой вакцины в дополнение к уже существующим средствам предотвращения малярии может спасти десятки тысяч молодых жизней", - сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Малярия - инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах самками комаров рода Anopheles. Она сопровождается лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезенки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией. Характеризуется хроническим рецидивирующим течением. Основными средствами профилактики болезни являются противомоскитные сетки и обработка помещений инсектицидами.-0-