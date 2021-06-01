ВОЗ одобрила вакцину Sinovac для экстренного применения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, заверив страны, фонды, агентства по закупкам и общины в том, что препарат отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.-0-