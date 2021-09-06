ВОЗ: около 90% поддерживаемых организацией медучреждений в Афганистане могут прекратить работу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% из 2,3 тыс. медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут в ближайшее время прекратить свою работу. Об этом заявил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters, сообщает ТАСС.

"Мы собираемся приостановить работу значительной части медицинских учреждений. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность", - заявил Рик Бреннан.

Он добавил, что это будет связано с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса.

Как отмечает агентство, Рик Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом. Он уточнил, что последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний.

Ранее ВОЗ предупреждала о необходимости срочно поддержать работу служб здравоохранения по всему Афганистану, поскольку там растет заболеваемость COVID-19. По данным медиков, в обстановке хаоса люди многочисленными группами стали направляться в Кабул и другие крупные города страны.-0-