ВОЗ: ослабление ограничений для населения в странах не означает завершения пандемии

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. Сегодня на брифинге в Женеве он подчеркнул, что ослабление этих ограничений не означает, что пандемия завершилась, сообщает ТАСС.

"Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране", - сказал он. Глава ВОЗ отметил, что победа над болезнью потребует "устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус".

Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов".-0-