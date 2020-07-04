ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на пациентах с коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 4 июля на сайте организации.

Как следует из документа, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. Проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания этих препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом.

17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.-0-