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05 марта 2021, 21:30

ВОЗ отмечает кризис доверия к вакцинации от COVID-19 по всему миру

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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции, если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации. Об этом заявила сегодня представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи на заседании в рамках V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение", сообщает ТАСС.

"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством, - отметила Мелита Вуйнович. - Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний".

Представитель ВОЗ выделила четыре главных элемента, которые влияют на доверие. Первое и самое важное - это прямая коммуникация с населением, второе - источник информации, с помощью которого оно формирует свое мнение. Третье - окружение и последнее - пример властей, правительственных органов и врачей. По ее словам, население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики.

Помимо этого, Мелита Вуйнович указала на необходимость категоризации населения, чтобы узнать, кто не доверяет, сделать точечный вместе с антропологами анализ культурных и социально-экономических характеристик этого населения. "Есть специальные программы, которые будут помогать нашему медицинскому персоналу и всем другим, чтобы увеличить доверие", - сказала она.-0-

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