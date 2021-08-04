ВОЗ отметила стабилизацию и медленное снижение случаев коронавируса в России

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявила сегодня представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, чем меньше население, тем меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", - сказала Мелита Вуйнович.

"Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в стране", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 199,6 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 356 784 случая заражения, выздоровели 5 679 842 человека, умерли 161 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.-0-