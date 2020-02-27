ВОЗ озабочена распространением коронавируса за пределами Китая

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Синьхуа - БЕЛТА
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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние два дня вне границ КНР зарегистрировано больше заболевших, чем внутри этой страны, сообщает ТАСС.
"То, что происходит в остальном мире [за пределами Китая] вызывает сейчас наибольшую озабоченность", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая 27 февраля на брифинге в Женеве.
Глава ВОЗ сообщил, что вне границ КНР, в 44 странах, зарегистрировано 3 тыс. 474 случая болезни, вызванной новым коронавирусом. Умерли 54 человека.-0-