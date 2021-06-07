ВОЗ ожидает полного содействия от КНР по установлению происхождения коронавируса

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения ожидает полного содействия от Китая и всех других государств в процессе установления происхождения коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

"У ВОЗ нет полномочий оказывать давление и въезжать в страну без согласия властей, - подчеркнул Майкл Райан. - Но мы принимаем все усилия и ожидаем полного содействия от КНР и всех других государств. Мы продолжим выяснять происхождение коронавируса, в том числе в Китае. Для некоторых заболеваний на установление происхождения потребовались годы".

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение вируса в лабораторных условиях.

Сразу после публикации доклада США, Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность исследованием в Китае, проведенным ВОЗ. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам.

По словам Майкла Райана, охват вакцинацией во всем мире должен составить не менее 80%, чтобы существенно снизить риски передачи коронавируса. "Охват вакцинацией очень важен в рамках этой пандемии, - отметил он. - Сейчас не ясно, каков он должен быть. Но мы предполагаем, что около 80% населения мира должно быть вакцинировано, чтобы значительно сократить передачу".

При этом эксперт подчеркнул, что ситуация одинаково применима как к странам с небольшим количеством инфицированных, так и с высоким уровнем заболеваемости.

"Есть страны, которые сохраняют небольшое число случаев заражения, - обратил внимание Майкл Райан. - И им очень сложно открываться, поскольку другие страны могут импортировать заболевание и начнется новая вспышка. Население таких стран становится уязвимым. Поэтому все нуждаются в большом количестве вакцин. Только они могут защитить людей".-0-

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