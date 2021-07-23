ВОЗ: пандемия далека от завершения

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23 июля 2021, 20:05

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса пока далека от завершения. Об этом говорится в сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ, информирует ТАСС.

Данные наблюдений показывают, что с 28 июня по 11 июля штамм дельта был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию. Специалисты отмечают: на основании текущих тенденций можно сказать, что вариант дельта в следующие месяцы будет доминировать в глобальном масштабе, он уже выявлен почти во всех странах Европы. "Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - предостерегают в ВОЗ.

"Мы далеки от окончания пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы видим значительный рост случаев, связанных с распространением штамма дельта", - указал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он добавил, что, несмотря на все усилия по вакцинации, "миллионы остаются непривитыми и поэтому рискуют оказаться в больнице".-0-

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