ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - отметил он в выступлении на возобновившейся в Женеве после почти шестимесячного перерыва 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как подчеркнул глава ВОЗ, пандемия негативно влияет на борьбу с другими болезнями в мире - желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике.

Коснувшись вопроса разработки вакцины от коронавируса, Гебрейесус высказал мнение, что такая вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар.

Участники ассамблеи почтили минутой молчания память умерших от коронавируса. Как отметил гендиректор ВОЗ, сегодня зарегистрировано 50 млн инфицированных, более 1,2 млн ушли из жизни и еще миллионы погибли ввиду разрыва привычных цепочек в здравоохранении. "Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить", - призвал он.

Гебрейесус предупредил, что нынешний кризис не будет последним, и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития (ЦУР), "вылечиться от геополитического раскола", преодолеть неравенство в сфере здравоохранения. "Мы сможем реализовать потенциал ЦУР только при условии, что международное сообщество срочно вспомнит об общих целях, - отметил он. - Нам нужно переосмыслить лидерство, мы должны опираться на общее доверие, взаимную подотчетность, чтобы положить конец пандемии и решить проблему неравенства, которое лежит в основе большого числа проблем в мире".-0-