ВОЗ: пандемия осложнила борьбу с туберкулезом

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До пандемии COVID-19 многие страны последовательно улучшали свои показатели в борьбе с туберкулезом: за последние 4 года число заражений снизилось на 9%, а летальных исходов - на 14%. Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что распространение коронавируса не позволит в 2020 году выполнить поставленные задачи, сообщает Центр новостей ООН.

По данным ВОЗ, в 2019 году 1,4 млн человек скончались от болезней, связанных с туберкулезом. Из 10 млн человек, которые заразились этой инфекцией за отчетный период, в 3 млн случаев диагноз либо не был поставлен, либо о нем не сообщили властям.

Еще в более опасной ситуации оказались пациенты с устойчивой к антибиотикам формой туберкулеза. Их число увеличилось за год на 465 тыс., и лишь 40% из вновь заразившихся получают лечение. Снижение показателей отмечается и в сфере профилактики этого заболевания. "По-прежнему не все имеют равный доступ к своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулеза, - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Необходимо приложить больше усилий, чтобы добиться целей, поставленных на 2022 год".

В 2018-2019 годах лечение от этой болезни получали 14 млн человек - это треть от показателей, которых решено добиться за пять лет, с 2018 по 2022 год. За то же время около 6,3 млн человек получили доступ к профилактическим программам, к 2022 году их число должно составить 30 млн.

Одной из главных проблем остается финансирование. В частности, в этом году на борьбу с инфекцией в глобальном масштабе было выделено $6,5 млрд, хотя из политической декларации по борьбе с туберкулезом следовало, что эта сумма должна составить $13 млрд.

Пандемия и связанные с ней перебои в работе медицинских служб увеличили отставание, а также помешали собирать и обрабатывать статистику заболеваемости. Так, за первые шесть месяцев текущего года в трех странах с наибольшим числом больных туберкулезом - Индии, Индонезии и Филиппинах - число новых случаев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на треть.

В ВОЗ предупреждают, что подобные пробелы в диагностике могут привести к резкому росту смертности от этой болезни. Специалисты предлагают различные меры, направленные на исправление ситуации, в частности, использование цифровых технологий. "Перед лицом пандемии страны, представители гражданского общества и другие партнеры объединяют усилия, чтобы обеспечить нуждающихся помощью как в борьбе с туберкулезом, так и с COVID-19", - заявила директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Тереза Касаева.

В недавнем докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил срочно начать действовать по 10 направлениям, чтобы сократить разрыв в обеспечении медицинскими услугами по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза, а также улучшить финансирование этой работы и расширить научные исследования.

Туберкулез вызывает микробактерия, которая наиболее часто поражает легкие. Инфекция передается от человека к человеку через капли из глотки и легких людей, больных активной респираторной формой заболевания. У здоровых людей инфицирование микобактериями туберкулеза часто не приводит к появлению каких-либо симптомов. Симптомами активной формы туберкулеза легких являются кашель, иногда с мокротой или кровью, боли в груди, слабость, потеря веса, повышенная температура и ночной пот. Болезнь можно излечить при проведении шестимесячного курса антибиотиков.

Благодаря лечению туберкулеза с 2000 года удалось избежать 60 млн смертных случаев. При этом еще миллионы людей не получают надлежащей медицинской помощи.-0-