ВОЗ: паспорта вакцинации для путешествий могут стать инструментом для дискриминации

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий, - подчеркнул он. - Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации".

Как уточнил глава ВОЗ, в будущем возможность появления таких паспортов можно рассмотреть. "Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность, - подчеркнул он. - Поэтому организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему".-0-