ВОЗ планирует в течение месяца опубликовать руководство по использованию "Ремдесивира"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается подготовкой руководства по использованию противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса. Готово оно будет в течение месяца, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Джанет Диас, передает ТАСС.

По словам Диас, группа экспертов ВОЗ проведет встречу на следующей неделе, чтобы обсудить имеющиеся на данный момент доказательства эффективности лекарства.

Ранее американская фармацевтическая компания Gilead Sciences заявила, что разработанный ею противовирусный препарат "Ремдесивир" получил одобрение управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для лечения пациентов с коронавирусом. В компании уточнили, что препарат следует давать пациентам, которые нуждаются в госпитализации.

До этого ВОЗ опубликовала промежуточные результаты клинического исследования, проводившегося в разных странах. Они свидетельствуют, что препараты "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Интерферон" не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. Говоря об этом исследовании, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заметила, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, по всей видимости, не приняло его во внимание при одобрении "Ремдесивира". До принятия решения, по словам эксперта, необходимо взглянуть на доказательства эффективности лекарства на глобальном уровне.

Gilead Sciences ранее утверждала, что применение "Ремдесивира" пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания и Россия одобрили использование препарата для лечения инфицированных коронавирусом. "Ремдесивир" был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.-0-