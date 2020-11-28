ВОЗ: почти половина всех случаев COVID-19 приходится на четыре страны

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно: почти половина всех случаев COVID-19 приходится всего на четыре страны и почти 70% всех смертей - на 10 стран. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, первые строчки по числу заболевших сейчас занимают США, Индия, Бразилия и Россия. "COVID-19 - неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково, - сказал гендиректор. - Почти половина всех случаев приходится на четыре государства и почти 70% всех случаев смерти - на 10 государств".

Как подчеркнул чиновник, в борьбе с пандемией важная роль принадлежит тестированию. ВОЗ оказала помощь многим странам мира, предоставив им "миллионы тестов и другое диагностическое оборудование". Вместе с тем сохраняется потребность "в более совершенных, простых в использовании, дешевых, надежных и быстрых" диагностических средствах. ВОЗ и ее партнеры заключили соглашение о покупке 120 млн таких тестов для 68 стран с низкими и средними доходами на душу населения.

"Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира", - сообщил гендиректор. По его словам, эта программа столкнулась с нехваткой средств в $500 млн. Несмотря на продвижение в разработке вакцин от коронавируса, "у COVID-19 еще имеется пространство для распространения". В этих условиях "тестирование будет оставаться жизненно важным инструментом для контроля пандемии", заключил глава ВОЗ.

Согласно данным организации, по состоянию на 27 ноября в мире было зарегистрировано свыше 60 млн случаев заражения коронавирусом и более 1 420 300 смертей. Больше всего случаев инфицирования - в США. Далее следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина, Колумбия, Мексика и Германия.-0-