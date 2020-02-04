ВОЗ подсчитала, сколько средств нужно для борьбы против распространения коронавируса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV ВОЗ в ближайшие три месяца потребуется $61,5 млн, отметили 4 февраля на 146-й сессии заседания исполнительного комитета организации в Женеве, сообщает ТАСС.

Риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", – цитируют ТАСС его слова, размещенные в Twitter-аккаунте организации.

Отмечается, что на быстрое установление международной координации действий потребуется $12 млн, на оценку готовности стран к эпидемии – $45 млн, $4,5 млн - на исследования и инновации.

Как отметил гендиректор ВОЗ, в Китай будет направлена группа международных экспертов, чтобы "работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни". На следующей неделе ВОЗ планирует созвать исследовательскую встречу.

По информации ВОЗ, на 4 февраля в Китае выявлен 20 471 случай заболевания коронавирусом. Под подозрением - еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии 2 788 заболевших. Умерли от вспышки заболевания 425 человек - в основном люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Более 632 выздоровели и выписаны из больниц. Вне Китая вирусом заразились 176 человек в 24 странах. Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.-0-