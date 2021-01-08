ВОЗ подтвердила, что "британский" вариант коронавируса распространяется быстрее обычного

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее обычного. Об этом заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

"Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", - сказала ван Керкхове.

Тем не менее, по словам эксперта, никаких нововведений касательно борьбы с новым штаммом не предусматривается. Следует только еще более усердно работать над тем, чтобы прерывать цепочки передачи заболевания.

Что касается смертности и заразности, то "нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным", добавила ван Керкхове.-0-