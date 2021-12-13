ВОЗ: после пандемии мир столкнется с более сложными вызовами, чем прежде

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, сообщает ТАСС.

"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все. В этой связи необходимо фундаментальное изменение восприятия ценности здоровья. Следует содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты.

Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к затратам, а как к инвестициям в наше общее будущее. При этом в центре усилий государств должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности.-0-