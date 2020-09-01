ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро. Его интервью прозвучало в эфире новозеландской радиостанции Magic.

По его словам, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию. Как отметил Дэвид Набарро, Стокгольм положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

"Жесткий карантин является грубым инструментом, который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса", - подчеркнул спецпосланник ВОЗ.

Швеция оказалась единственной из стран Евросоюза, которая не стала вводить режим самоизоляции и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования.

В июле в Швеции по требованию оппозиции была создана специальная комиссия, которая должна дать оценку действиям властей во время эпидемии COVID-19. По данным американского университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано около 84 тыс. заболевших коронавирусной инфекции. Умерли 5,8 тыс. человек. -0-