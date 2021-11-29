ВОЗ предупредила о высоком риске распространения омикрон-штамма

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне высока. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует газета "Известия".

"Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом омикрон, считается очень высоким", - говорится в документе ВОЗ, опубликованном в Twitter.

В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран. Кроме того, ВОЗ рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача омикрона.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19. При этом в организации добавили, что предстоит определить, связано ли это со штаммом омикрон.

Как сообщает ТАСС, в ВОЗ отметили, что случаи заражения новым штаммом коронавируса могут фиксироваться у людей, прошедших полный курс вакцинации от ковида, но в прогнозируемом темпе.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способно затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.-0-