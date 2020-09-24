ВОЗ предупредила об опасности ложных слухов о пандемии

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непроверенные слухи и ложные сведения о пандемии COVID-19 представляют не меньшую опасность, чем вызывающий эту болезнь новый коронавирус. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на вебинаре, организованном к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

"Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения и дезинформация. И они могут быть не менее опасными", - сказал гендиректор ВОЗ. Немало людей нанесли себе вред из-за недостоверной информации, занимаясь самолечением, отметил он. Другие же люди, наоборот, по той же причине отказались от мер предосторожности. "Недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается", - констатировал глава ВОЗ. Он обратил внимание на случаи применения насилия в отношении медицинских работников и уязвимых групп населения, в частности, представителей меньшинств и беженцев. Еще одним следствием распространения непроверенных слухов и ложных сведений о коронавирусе стало недоверие к науке, институтам и системам здравоохранения.

Как подчеркнул Гебрейесус, в условиях пандемий, как и в целом при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, "доверие и солидарность имеют ключевое значение". "Мы сможем установить контроль над этим вирусом, если у людей будет точная и своевременная информация об основных мерах, которые они могут принять для защиты себя и других", - резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ совместно с Детским фондом ООН, Международным союзом электросвязи и рядом других структур всемирной организации, а также с участием Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выступили 23 сентября с заявлением на тему о борьбе с инфодемией на фоне эпидемии COVID-19. В нем говорится, что инфодемия представляет собой переизбыток как онлайновой, так и офлайновой информации. Она включает в себя намеренные попытки распространения ложных сведений в целях срыва ответных мер здравоохранения. Ложные слухи уносят жизни людей и приводят к поляризации общественного мнения в вопросе о пандемии.

В этой связи в совместном заявлении содержится призыв к государствам разработать и осуществлять планы действий по борьбе с инфодемией. С этой целью необходимо распространять в обществе достоверную, научно и фактически обоснованную информацию, а также предупреждать и пресекать циркуляцию ложных слухов и дезинформации при одновременном уважении свободы выражения мнений.-0-