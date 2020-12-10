ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя в период пандемии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алкоголь может сделать человека более уязвимым к коронавирусу и поставить под угрозу иммунную систему, цитирует ТАСС официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

По словам официального представителя ВОЗ, употребление алкоголя ассоциируется с широким кругом инфекционных и неинфекционных болезней и психических расстройств, которые могут сделать человека более уязвимым к COVID-19. "В частности, алкоголь подвергает угрозе иммунную систему организма и усиливает риск негативных последствий для здоровья. В этой связи люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии", - сказал он. В связи с этим ВОЗ рекомендует людям следить за своим здоровьем и призывает к здоровому питанию, отказу от курения и ограничению принятия спиртного.

По словам главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александра Гинцбурга, отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Однако о полном отказе от алкоголя речь не идет. Ученый пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет и, как следствие, снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употребление алкоголя необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации. Кроме того, от алкогольных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, сказала она.-0-