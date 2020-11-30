ВОЗ предупреждает о риске новой пандемии из-за неконтролируемого приема антибиотиков

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса может в результате привести к другой, гораздо худшей пандемии. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

"Очень важный вопрос - антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, - их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, - тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам", - сказала она.

По словам Мелиты Вуйнович, в таком случае людям будет нечем лечиться при инфекционных заболеваниях, так как антибиотики будут неэффективны. "Очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества", - заключила она.-0-