ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина как лекарства от COVID-19

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, на днях было опубликовано исследование, касающееся гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Авторы исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших эти лекарства самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности. С учетом этого Исполнительная группа испытания солидарности приняла решение изучить все доступные на сегодня доказательства. "Параллельно группа временно приостановила использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", - отметил Тедрос Гебрейесус.

"Это касается только использования гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19, - добавил он. - Другие этапы испытания продолжаются". Гендиректор также подчеркнул, что указанные лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание, что эта ситуация не подрывает ход исследования. "Речь идет о том, чтобы проанализировать поступающую информацию, - сказал он. - Мы действуем в соответствии с поступающими данными о сложностях".

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что решение будет пересмотрено в ближайшие две недели. "Мы должны быть осторожными и временно приостановить исследования гидроксихлорохина, - отметила она. - Планируем ознакомиться с данными исследования и параллельно продолжаем собирать информацию об эффективности гидроксихлорохина".-0-