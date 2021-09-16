ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, пишет ТАСС.

"Что касается одобрения вакцины "Спутник V", то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства", - заявил Барбоса на пресс-брифинге, посвященном коронавирусу.

Он также отметил, что процесс одобрения приостановлен до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V". Заявка на одобрение российского препарата была передана в ВОЗ в конце января текущего года. Сроки ее регистрации пока неизвестны. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.-0-