ВОЗ приветствовала решение AstraZeneca приостановить испытания вакцины от коронавируса

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что безопасность вакцины и добровольцев, участвующих в испытаниях, является приоритетом при тестировании новых вакцин от коронавируса. Так организация прокомментировала приостановку испытаний препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.

"Мы рады видеть, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют принципам и правилам разработки вакцин", - отметили в ВОЗ. При этом в организации назвали обычной практикой временные прекращения испытаний при тестировании новых препаратов и рекомендовали полностью соблюдать установленные протоколы тестирования при испытаниях всех вакцин, чтобы обеспечить безопасность добровольцев, а также безопасность и эффективность вакцин.

8 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены.-0-