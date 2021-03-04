ВОЗ приветствует начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения приветствует начало экспертизы российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил сегодня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин. Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю начало экспертизы очень долгожданным событием", - отметил Ханс Клюге.

Сегодня европейский медицинский регулятор сообщил, что запустил процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В ЕМА заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение вакцины "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.-0-