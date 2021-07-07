ВОЗ призвала Европу делиться вакцинами с другими странами

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами, прежде чем вакцинировать детей, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ по иммунизации Анну Линдстранд.

По ее словам, вакцина американской компании Pfizer, разработанная совместно с германским партнером BioNTech, одобрена во многих странах для использования в том числе среди подростков в возрасте от 12 лет. "Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей. Но поскольку ее количество ограничено, мы призываем делиться и направить ее нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей", - отметила эксперт.

"Гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", - подчеркнула Линдстранд.-0-