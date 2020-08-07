ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в морском порту Бейрута. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер, сообщает ТАСС.

"ВОЗ просит выделить $15 млн на обеспечение немедленных потребностей, связанных с лечением травм и гуманитарными нуждами в области здравоохранения, а также на продолжение борьбы с COVID-19 в стране", - сказал он.

Как подчеркнул Линдмайер, в результате взрыва в порту Бейрута были полностью уничтожены 17 контейнеров ВОЗ с медицинскими материалами. "Полностью сгорели персональные защитные средства, и медицинский персонал, который лечит пациентов с COVID-19, испытывает их нехватку. Больницы, принимающие раненых, нуждаются в медицинских поставках", - сказал он. По его словам, медицинские учреждения переполнены пострадавшими. Три больницы вышли из строя полностью, две - частично, что повлекло за собой потерю 500 койко-мест.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли около 150 человек, пострадали 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.-0-