ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса для увеличения их производства в мире. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Он приветствовал распространенное в среду заявление США, что они поддержат временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19. "Мы призываем другие страны последовать этому примеру", - сказал гендиректор. Он расценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как "беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий".

Ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации по этому вопросу. Призыв также поддержали в ЮНЕСКО.-0-