ВОЗ призвала США пересмотреть вопрос о замораживании финансирования организации

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал Соединенные Штаты пересмотреть свое решение о замораживании финансирования организации. Об этом сообщает Синьхуа.

"США всегда поддерживали ВОЗ, и они являются для организации донором номер один. Мы очень ценим это", - заявил на брифинге гендиректор ВОЗ. Он также высоко оценил помощь США в создании национальной системы здравоохранения в Эфиопии, где Тедрос Аданом Гебрейесус ранее занимал должность министра здравоохранения.

"Я надеюсь, что США понимают важность инвестиций в ВОЗ. Таким образом они не только помогают другим, но и поддерживают безопасность в США", - подчеркнул глава ВОЗ. "Поэтому я надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено и США вновь поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить финансирование ВОЗ. "Я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса, - заявил Дональд Трамп. - Соединенные Штаты как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами".

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 2,6 млн, с момента вспышки скончались свыше 180 тыс. человек.-0-