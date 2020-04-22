ВОЗ призвала страны аккуратно подходить к открытию границ после пандемии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения призвала страны аккуратно подходить к открытию границ после того, как вспышка коронавируса пойдет на спад. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

По словам Майкла Райана, необходимо задуматься, как будет восстановлено сообщение между странами. "Эта проблема будет приобретать все больший масштаб, - отметил эксперт. - И тут необходимо действовать очень аккуратно. Наверное, сначала на местном и региональном уровнях".

Он подчеркнул, что необходимо должным образом оценить риски и меры реагирования. "Работа в этом направлении уже ведется", - сказал Майкл Райан.

Это же относится и к открытию границ на глобальном уровне. Этот процесс также должен сопровождаться оценкой рисков и созданием новых норм, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.-0-