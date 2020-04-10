ВОЗ призвала страны обозначить сроки чрезвычайных мер в борьбе с пандемией

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран мира должны обозначать сроки чрезвычайных мер и заверить людей в их прекращении после эпидемии коронавируса. Об этом заявил 10 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, сообщает ТАСС.

"Правительства стран должны быть прозрачными в отношении своего населения, регулярно информировать о том, какие осуществляются меры, а также о предполагаемой продолжительности этих мер. Крайне важно, чтобы правительства заверили население, что как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное русло", - сказал глава ВОЗ.-0-