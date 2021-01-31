ВОЗ призвала Великобританию и другие страны поделиться вакциной от COVID-19

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис считает, что властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан, чтобы больше людей по всему миру могли получить доступ к препарату. Заявление представителя ВОЗ цитирует ТАСС.

"Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать". Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других", - сказала Маргарет Харрис в интервью британской вещательной корпорации BBC. Такой подход собеседница назвала "правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической".

По ее словам, экономически нецелесообразно провакцинировать только население своей страны. Это в конечном итоге не даст должного эффекта, поскольку жители одной планеты сильно связаны друг с другом.

25 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что "вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики. С его оценкой согласился Генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший добиваться более справедливого распределения вакцин по всему миру.

В Великобритании 8 декабря началась вакцинация населения: жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена 7,9 млн человек - почти 12% населения королевства. Первыми прививать стали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. С середины января власти объявили о старте вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.

Правительство Соединенного Королевства ранее приняло решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Власти стремятся вакцинировать примерно 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения.-0-