ВОЗ призывает использовать ситуацию с COVID-19 для подъема уровня здравоохранения

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полна решимости использовать шок, вызванный распространением коронавируса, для подъема уровня здравоохранения на планете до максимально возможного. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в авторской статье, опубликованной в газете Financial Times, сообщает ТАСС.

Трагические события, связанные с COVID-19, не оставляют иного выбора, кроме как изменить к лучшему подход к охране здоровья в мире, укрепить национальные и глобальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации в этой сфере, отметил он. Уже сейчас на планете произошел огромный сдвиг в этом направлении, подчеркивает глава ВОЗ.

Борьба с пандемией коронавируса придала невероятный стимул партнерству и солидарности во многих областях, и одним из главных достижений глава организации считает запуск по инициативе ВОЗ международной программы по обеспечению доступа к вакцинам как можно большего числа людей. На эти цели необходимы в общей сложности $35 млрд.

К инициативе уже присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих государствах проживает в общей сложности 99% населения планеты. Согласно планам, к концу 2021 года в рамках программы должны быть произведены и равномерно распределены 2 млрд доз вакцин.

По данным ВОЗ, в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, свыше 1,11 млн умерли.-0-