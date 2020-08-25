ВОЗ призывает к равноправному доступу к вакцинам

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны мира принять участие в программе COVAX, которая обеспечит всем участникам равноправный доступ к вакцинам от коронавируса. Выступая на брифинге 24 августа, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег страны от попыток в спешном порядке обеспечить вакциной только своих граждан, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

"Прививочный национализм идет на пользу только вирусу", - заявил глава ВОЗ. Он сказал, что лишь 172 страны сегодня участвуют в программе COVAX, цель которой - предоставить всем странам равный доступ к вакцинам от COVID-19.

"Последние исследования говорят о том, что, в отличие от коллективных механизмов работы над вакциной, таких как COVAX, конкуренция за вакцину только приведет к резкому повышению ее стоимости, - сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус. - А поскольку наибольшее количество доз получит лишь часть стран, пандемия затянется". Преимущество совместного механизма и в том, что распределять вакцину будут в соответствии с потребностями. Первоначально, когда количество доз будет ограничено, обеспечить вакциной нужно прежде всего тех, кто подвергается самому высокому риску. Это медики и работники других служб, играющие критическую роль в защите населения и поддержке системы здравоохранения. Одними из первых также будут вакцинировать людей старше 65 лет и тех, кто страдает заболеваниями, увеличивающими риск смерти от COVID-19. На следующем этапе, по мере увеличения производства вакцины, критерием станет степень уязвимости к вирусу той или иной страны. Глава ВОЗ надеется, что к концу 2021 года будет произведено 2 млрд доз вакцины от COVID-19.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все государства взять на себя обязательства по поддержке механизма COVAX. Он отметил, что сегодня страны тратят триллионы долларов на стимулирование экономики, и заверил, что инвестиции в разработку вакцины от COVID-19 окупятся сполна. "Это кратчайший путь к тому, чтобы остановить эпидемию и начать восстановление экономики", - сказал глава ВОЗ. Он предупредил, что одновременно нужно принимать меры, позволяющие остановить передачу вируса. Задача государств - совершенствовать системы отслеживания, диагностики и изоляции подозрительных случаев, лечения заболевших и выявления их контактов, а обязанность граждан - соблюдать физическую дистанцию, регулярно мыть руки, носить маску и повышать свою осведомленность.

В преддверии нового учебного года на брифинге в ВОЗ озвучили рекомендации, касающиеся ношения масок детьми, сообщает Центр новостей ООН. Эксперты подчеркивают, что, по имеющимся данным, дети, как правило, переносят COVID-19 в мягкой форме или вообще без симптомов. Однако отмечены и чрезвычайно тяжелые случаи и даже смерть детей. Главный технический специалист ВОЗ Мария Ван Керкхове объяснила, что пока очень мало информации, как ведет себя новый коронавирус у детей. Известно, что он передается от ребенка к ребенку и от взрослого к ребенку. Дети также способны заразить взрослых, но это происходит очень редко. Чем младше ребенок, тем меньше вероятность того, что он инфицирует окружающих.

Что касается масок, то ВОЗ не дает однозначного ответа на этот вопрос. В организации считают, что наряду с плюсами использования маски нужно учитывать и другие факторы, включая комфортность, возможность проконтролировать, что ребенок ее носит, вероятность социальных проблем, включая затрудненное общение. Поэтому, принимая решение, связанное с необходимостью носить маску, необходимо учесть возраст ребенка, социально-культурный контекст, доступность других средств защиты и наблюдения со стороны взрослых.-0-