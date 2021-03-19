ВОЗ призывает мир продолжать использовать вакцину AstraZeneca

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мир продолжать использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19, несмотря на опасения по поводу проблем со свертываемостью крови, сообщает Reuters.

"Мы призываем страны продолжать использовать эту важную вакцину против COVID-19", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что вакцина AstraZeneca обладает "положительным соотношением польза-риск" и "огромным потенциалом" для предотвращения инфекций и снижения смертности.

Группа ВОЗ из 12 независимых экспертов, которые на неделе встретились в онлайн-формате, проанализировала данные по безопасности вакцины, поступившие из Европы, Великобритании, Индии и других государств. Эксперты пришли к выводу, что имеющиеся данные не указывают на "какой-либо общий рост" проблем со свертываемостью крови, таких как глубокая венозная тромбоэмболия, вследствие применения этой вакцины.

"Хотя очень редкие и уникальные тромбоэмболические события в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбоз венозного синуса головного мозга, были зарегистрированы после применения вакцины AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны вакцинацией", - отметили эксперты.-0-