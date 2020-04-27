ВОЗ призывает отменять ограничительные меры из-за пандемии постепенно

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничительные меры, которые ввели государства из-за пандемии коронавируса, надо отменять постепенно. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

"Отмена мер должна идти медленно и быть хорошо спланирована, ситуация должна постоянно контролироваться, - отметил он. - Если же страны слишком быстро снимут ограничения, не исключена ситуация, что их потребуется ввести вновь".

Между тем, общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн.

По последним данным, заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них - 207,8 тыс. Количество заразившихся выросло вдвое примерно за 18 дней.-0-