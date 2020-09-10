ВОЗ призывает полностью отказаться от трансжиров к 2023 году

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году. Это подтвердил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

По оценкам ВОЗ, потребление промышленных трансжиров является причиной ишемической болезни сердца и, как следствие, 500 тыс. преждевременных смертей в год. Примерно две трети всех смертей, связанных с потреблением трансжиров, приходится на 15 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Эквадор, Египет, Индию, Иран, Латвию, Мексику, Канаду, Непал, Пакистан, Республику Корея, Словению и США. Из них только Канада, Латвия, Словения и США взяли на вооружение рекомендации ВОЗ - запретили или снизили потребление трансжиров во всех видах продуктов.

Промышленно производимые трансжиры содержатся в затвердевших растительных жирах, таких как маргарин и топленое масло. Они часто присутствуют в закусках, выпечке и жареной пище. Производители используют их, поскольку такие продукты имеют более длительный срок хранения. Кроме того, трансжиры дешевле, чем другие жиры. В ВОЗ указывают на возможность использовать более здоровые альтернативы, которые не повлияют на вкус или стоимость еды.

"В то время, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, мы должны приложить все необходимые усилия для защиты здоровья людей. Одно из направлений - активизация мер по предотвращению неинфекционных заболеваний, которые повышают опасность коронавирусной инфекции и могут привести к преждевременной смерти", - сказал генеральный директор ВОЗ. Он напомнил, что в ВОЗ поставили цель - к 2023 году отказаться от потребления трансжиров. Пока от этой опасности защищены лишь 3,2 млрд человек.

В 2019 году в Бразилии, Турции и Нигерии были введены соответствующие меры, а в Индии были ужесточены уже существовавшие. Также в минувшем году нормативные акты на этот счет были приняты Европейским союзом и Панамериканской организацией здравоохранения.

Эксперты ВОЗ напоминают всем государствам, что производство продуктов без трансжиров не только спасает жизнь людей, но также экономит средства и приводит к снижению огромной нагрузки на медицинские учреждения. В ВОЗ рекомендуют запретить этот вид жиров или снизить их потребление до 1% от ежедневного количества энергии, поступающей в организм с пищей, что соответствует 2,2 г в день при рационе в 2 тыс. калорий.

ВОЗ напомнила, что сегодня содержание трансжиров в некоторых продуктах питания превышает дневную норму в 200 раз.-0-