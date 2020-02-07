7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны рационально использовать средства защиты от коронавируса. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Спрос до 100 раз выше обычного, а цены до 20 раз выше. Эта ситуация усугубилась из-за ненадлежащего использования средств индивидуальной защиты вне лечебных учреждений", - заметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в первую очередь медицинские маски должны быть предоставлены медицинским работникам, а также заболевшим и тем, кто за ними ухаживает. Генеральный директор ВОЗ призвал страны работать сообща, чтобы установить баланс на рынке и рационально использовать средства защиты.

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., скончались более 630 человек.-0-