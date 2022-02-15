ВОЗ призывает страны срочно повысить уровень вакцинации

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал страны срочно повысить уровень вакцинации с учетом местных особенностей, передает корреспондент БЕЛТА.

Ханс Клюге заметил, что вакцинация по-прежнему остается лучшим средством защиты от тяжелого течения болезни и вызванной ею смертности. Это касается всех циркулирующих в настоящее время вариантов нового коронавируса. При этом, добавил он, слишком много людей из группы повышенного риска все еще не защищены. Менее 40% людей старше 60% лет в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Кыргызстане, Узбекистане, Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Болгария, Грузия и Северная Македония также входят в число стран, где менее 40% медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Директор европейского бюро призвал правительства, органы здравоохранения стран проанализировать причины, приводящие к низкому спросу на вакцины, и разработать мероприятия, адаптированные к местным потребностям, чтобы в срочном порядке повысить уровень вакцинации, опираясь на данные об особенностях местных условий.

На сегодня по всему Европейскому региону ВОЗ в общей сложности было зарегистрировано более 165 млн случаев COVID-19. Это по-прежнему смертоносное заболевание, которое привело к смерти 1,8 млн человек. Лишь на прошлой неделе от него умерли 25 тыс. жителей региона, отметил Ханс Клюге.

По его словам, системы здравоохранения испытывают все большую нагрузку, и не в последнюю очередь из-за того, что заболеваемость среди медицинских работников также растет. Число случаев среди медперсонала выросло с 30 тыс. в конце прошлого года до 50 тыс. месяц спустя. На фоне увеличения потребностей в медицинской помощи уменьшилось число персонала, который может эту помощь оказывать. Значительно вырос риск передачи инфекции в медицинских учреждениях, что еще больше осложняет нынешнюю ситуацию.

"Сегодня наше внимание сосредоточено на восточной части Европейского региона ВОЗ. На протяжении последних двух недель в шести странах, расположенных в этой части региона, число случаев COVID-19 выросло более чем вдвое. Как ожидалось, волна омикрона движется на восток", - отметил директор европейского бюро.

"В этой тревожной ситуации, когда мы столкнулись с мощной волной омикрона на фоне широкой циркуляции варианта дельта, не время отменять меры, которые доказали свою эффективность в плане снижения распространения COVID-19", - считает Ханс Клюге. Он порекомендовал избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей, носить маску, когда вы находитесь в одном помещении с другими людьми, по возможности улучшить вентиляцию помещений, использовать экспресс-тесты для раннего выявления случаев инфекции, обеспечить достаточную готовность систем здравоохранения к применению научно обоснованных методов лечения, которые способны уменьшить число тяжелых случаев заболевания и вызванных им смертей.-0-