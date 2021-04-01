ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Вакцины - наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать задержку графика. Мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы", - сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он добавил, что риск продолжающейся вакцинации, создающей ложное чувство безопасности как у властей, так и у населения, велик и это опасно.

В докладе говорится, что на прошлой неделе наблюдался рост передачи COVID-19 в большинстве стран Европейского региона ВОЗ, было зафиксировано 1,6 млн новых случаев заражения и около 24 тыс. смертей. На европейском региональном уровне новые случаи увеличиваются во всех возрастных группах, за исключением людей 80 лет и старше. Только в этой наиболее уязвимой группе населения с начала 2021 года наблюдается неуклонное снижение случаев заболевания и снижение доли смертей от коронавирусной инфекции, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации. Европа остается второй в мире после Северной и Южной Америк по этим показателям: общее число жертв быстро приближается к 1 млн, а количество случаев инфицирования - к 45 млн. Около 50 стран и территорий столкнулись с британским штаммом B.1.1.7, который является преобладающим.

В общей сложности 27 стран региона находятся под частичной или полной блокировкой по всей стране, в 21 стране введен комендантский час в ночное время. За последние 2 недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 - ослабили меры.

Ханс Клюге считает, что вакцинация вместе с постоянными мерами общественного здравоохранения и социальной защиты в конечном итоге положит конец пандемии. Сегодня только 10% всего населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% - обе.-0-