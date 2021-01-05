ВОЗ призывает в приоритетном порядке вакцинировать от коронавируса медработников

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что в первую очередь от коронавируса должны быть вакцинированы медицинские работники и люди с ослабленным здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

"Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьезно заболеть, - это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения", - отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы в моральном долгу перед работниками здравоохранения повсюду, где они борются с пандемией COVID-19 наперегонки со временем", - добавил он.

Тедрос Гебрейесус также напомнил, что вакцинация уязвимых слоев населения началась уже более чем в 30 странах, и призвал мировое сообщество к солидарным действиям в борьбе с недугом. "Для победы над пандемией каждая страна должна двигаться в унисон в едином направлении", - заключил глава ВОЗ.-0-