ВОЗ прогнозирует на осень рост смертности из-за COVID-19 в Европе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей среди зараженных COVID-19 в Европе возрастет этой осенью, заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Об этом сообщает РБК.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - заявил Клюге.

Ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, в том числе из-за наступления сезона гриппа, отметил Клюге. Сейчас, по его словам, в Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19, но число смертей остается относительно стабильным.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились более 29 млн человек, из них 924 тыс. умерли. Среди европейских стран по числу заражений лидирует Испания, где коронавирус подтвердили у 566 тыс. человек. На втором месте Франция (402 тыс. зараженных), на третьем - Великобритания (370 тыс.).

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 за сутки - 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день заболевание подтвердили у 304,6 тыс. человек.-0-