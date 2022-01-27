ВОЗ рассчитывает, что к концу года в каждой стране будет вакцинировано 70% населения

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране будет вакцинировано 70% населения. Об этом заявила сегодня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, сообщает телеканал "МИР24".

Представитель ВОЗ отметила, что организация намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса государствам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень вакцинации населения в каждой стране к концу года достиг 70%.

"Цель какая: чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%", - заявила Мелита Вуйнович.

По ее словам, такого уровня вакцинации населения необходимо достичь, чтобы снизить перенос вируса и тем самым предупредить продление пандемии COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России примерно 70% пациентов, у которых был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не вакцинировались от коронавирусной инфекции.-0-