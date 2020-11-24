ВОЗ рассчитывает на солидарность стран в борьбе с пандемией

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на солидарность стран в борьбе с пандемией, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны плечом к плечу реагировать на этот вызов, с солидарностью. Если в Европейском регионе ВОЗ систематическое использование масок достигнет необходимых масштабов - свыше 90% (а в некоторых странах он достигает пока только 50%), если мы сможем контролировать большие собрания людей, то мы сможем улучшить ситуацию", - сказал Ханс Клюге.

Он отметил важность вклада всего общества в борьбу с коронавирусом. Это означает, что люди должны соблюдать традиционные меры - чаще мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, носить маски и оставаться дома в случае болезни.

Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд обратила внимание, что следует предотвратить перегрузку систем здравоохранения. Сейчас, по ее словам, больницы, особенно в столицах, работают на максимуме своих возможностей. Поэтому нужно максимально сокращать количество новых случаев заболевания. "Вне зависимости от того, болели вы коронавирусом или нет, очень важно соблюдать все рекомендации, которые дают органы здравоохранения, - сказала она. - Если перенесли COVID-19, это совершенно не освобождает от необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить дальнейшую передачу этой инфекции".-0-