ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" к середине сентября

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения к середине сентября. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, сообщает ТАСС.

"По вакцине "Спутник V" в настоящее время проводятся юридические процедуры. Также мы начали анализировать данную вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. О точных сроках завершения процесса пока неизвестно, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", - сказала Марианджела Симао.-0-