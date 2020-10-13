ВОЗ расширит содействие Азербайджану и Армении в борьбе с пандемией

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена расширить содействие Азербайджану и Армении в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, выразивший обеспокоенность последствиями конфликта в Нагорном Карабахе для охраны здоровья населения в условиях COVID-19, сообщает ТАСС.

"Продолжающиеся боевые действия между Арменией и Азербайджаном напрямую приведут к сбоям в охране здоровья и станут дополнительным бременем для систем здравоохранения, которые и без того испытывают нагрузку в связи пандемией COVID-19", - сказал он.

Обе страны столкнулись с ростом распространения коронавируса, напомнил представитель ВОЗ. По его словам, по состоянию на 12 октября число заразившихся в Армении за последние 14 дней удвоилось, а в Азербайджане количество новых случаев на прошлой неделе выросло примерно на 80%.

ВОЗ оказывает поддержку обеим странам в реагировании на COVID-19 и продолжит это делать, отметил Тарик Язаревич. "Мы уже разместили свой персонал и направим еще экспертов для поддержки операций ВОЗ в обеих странах", - сообщил представитель организации.

"Мы неоднократно заявляли, что для COVID-19 не имеют значения границы или установленные линии и он воспользуется любым ослаблением бдительности и любым кризисом, - продолжил Тарик Язаревич. - Эскалация военного конфликта создаст среду для распространения этого вируса. Мобилизация войск и перемещение населения способствуют закреплению вируса".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В результате состоявшихся в Москве консультаций по инициативе российской стороны Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Однако уже после этого стороны начали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.-0-