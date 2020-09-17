ВОЗ разработала Хартию безопасности медицинских работников

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти должны обеспечить медработникам защиту от насилия, позаботиться об их психологическом состоянии, защитить их от биологически опасных веществ. Эти и другие пункты должны быть включены в соответствующие национальные программы и связаны с мерами по обеспечению безопасности пациентов, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их публикация приурочена к Международному дню безопасности пациентов, сообщает Центр новостей ООН.

Эксперты ВОЗ разработали Хартию безопасности медицинских работников, чтобы оказать странам помощь в этом направлении. В ВОЗ отмечают, что миллионы пациентов и медработников по всему миру ежедневно сталкиваются с множеством угроз. "Пандемия COVID-19 напомнила нам о важной роли медицинских работников, помогающих избавить людей от страданий и спасающих жизни, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гейбрейесус. - Ни одна страна, больница или клиника не может обеспечить безопасность пациентов, если медицинские работники не защищены".

Медицинские работники подвергаются неимоверному риску в условиях пандемии. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди них гораздо выше, чем среди остальных людей. В богатых странах медработники составляют 3% населения, в странах с низким и средним уровнем дохода - 2%, при этом заболеваемость COVID-19 среди представителей медицинских профессий - от 14% до 35%. Тысячи из них в результате коронавирусной инфекции скончались.

Но медикам угрожает не только сама инфекция - они живут в постоянном стрессе: им приходится работать в несколько смен и иметь дело с опасной и сложной в лечении болезнью, а иногда ночевать на рабочем месте, чтобы не подвергать своих родных опасности заражения. Согласно недавно проведенному исследованию, каждый четвертый представитель медицинских профессий страдает от депрессии или чувства тревоги.

Специалисты ВОЗ напоминают правительствам о том, что на них лежит юридическая и нравственная обязанность по защите здоровья, безопасности и благополучия медицинских работников. В этом контексте в ВОЗ предлагают связать воедино меры по обеспечению безопасности пациентов и медиков; включить эти вопросы в программы образования медицинских работников всех уровней, а также - в требования по их лицензированию, и разработать критерии оценки обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.

Специалисты также рекомендуют внести соответствующие изменения в законодательство и назначить ответственных за выполнение принятых решений. Власти стран, как считают в ВОЗ, должны обеспечить медработникам защиту от насилия, позаботиться об их психологическом состоянии и защитить их от биологически опасных веществ.-0-