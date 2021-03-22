ВОЗ: разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрыв в количестве прививок от коронавируса в богатых странах и государствах, получающих вакцину через международный механизм COVAX, увеличивается день ото дня. Обеспокоенность по этому поводу выразил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В январе я сказал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не будут предприняты срочные шаги для обеспечения равного распределения вакцин от COVID-19. У нас есть средства для предотвращения этого провала, однако шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения, - сказал Тедрос Гебрейесус. - Разрыв в количестве прививок в богатых странах и вакцинации через COVAX растет и становится с каждым днем все более гротескным".

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, "вакцинирующие сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых людей и других лиц, входящих в группу риска, в других государствах". По его словам, беднейшие страны задаются вопросом, действительно ли богатые государства говорят то, что думают, когда ведут речь о солидарности.

Тедрос Гебрейесус напомнил: неравное распределение вакцин в мире это не только моральное оскорбление, но еще и путь, ведущий к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане. По его словам, чем дольше будет продолжаться передача коронавируса на планете, тем больше возникнет его разновидностей и выше будет риск того, что они будут способны избегать воздействия вакцин.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с меньшими доходами. Согласно планам, таким путем к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.-0-